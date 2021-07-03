申請資助裝電子付款系統計劃冷淡　電子消費券或未能惠及小商戶

政府於去年10月推行首輪公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，為街市租戶提供每檔5000港元的資助，用於最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務等，期間收到的申請僅佔食環署轄下街市已租出檔位約30%，被狠批宣傳不足導致反應冷淡。政府於4月30日展開第2輪資助計劃，至今未知商戶反應如何，又能否趕及下月開始使用的電子消費券。

食物環境衞生署於第3輪防疫抗疫基金下展開資助計劃，並於去年12月21日截止申請，期間僅收到3500宗申請，絕大部分申請已獲原則上批准，並已就當中逾2700宗申請發放超過1360萬港元。不過，由於計劃申請反應不似預期，不少議員曾批評政府的推廣工作未到位，斥政府是後知後覺，只因疫情才推出措施，欠缺長遠方向及策略。

第2輪資助計劃於4月30日展開，擴大受惠對象涵蓋持牌小販，署方指資助計劃旨在鼓勵檔位租戶及持牌小販，採用非接觸式付款方式作為防疫抗疫措施，保障公眾健康。然而，政府公布的電子消費券計劃在明日開始接受登記，最快於下月1日獲發，故資助計劃未知是否可以趕上派發電子消費券。

此外，署方曾向立法會提交文件，指部分街市檔戶對於接受或應用新科技的態度較為保守，例如擔心使用非接觸式付款的交易過程中，或會因出現錯誤而產生爭辯，甚或基於個人原因而未有提供非接觸式付款方法，令他們一般選擇以現金交易，以便處理現金流轉。換言之，資助計劃或對推行電子消費券未有太大幫助。