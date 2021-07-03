隧道不停車繳費　落後星洲20年

除了泊車位問題，隧道繳費同樣落後。運輸署日前才為設有不停車繳費系統的政府收費隧道及青沙管制區，提供繳費貼及收費服務的合約進行招標，預計最快明年底開始分階段推行，而相關系統的合約預計為期6年，有意者需在本月30日正午前投送標書。專家指不停車繳費技術成熟，新加坡早於20年前使用，盼港府在實施初期加強宣傳教育市民。

不停車繳費系統是透過向登記車主發出「個別車輛繳費貼」，車主只需在車頭擋風玻璃貼上繳費貼，車輛通過隧道時，系統會自動偵測並在付款帳戶扣除適當隧道費用。合約中標者須發出不同種類的繳費貼，以便利車主和司機分拆隧道費或分開繳付隧道費；亦須為不停車繳費系統提供帳戶管理，包括設定付款方式、補繳隧道費及查閱隧道費交易紀錄等；同時亦須提供及維持不同電子付款方式為政府收取隧道費、 提供客戶服務，管理及維修有關的子系統或資料庫等。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，相關技術相當成熟，新加坡早在20年前已使用不停車繳費，政府在推行時要留意市民是否適應，因屆時一刀切取消停車收費，應在過度期間加強教育宣傳，或直接在車主更換行車證時向其提供繳費貼及協助其申請帳戶等。