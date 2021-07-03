自動泊車系統紓緩泊位不足　首項目最快今年第3季啟用

本港泊車位短缺，運輸署計劃在7個地點興建不同類型自動泊車系統增加泊位，當中最快出台的為荃灣海盛路項目，可提供至少75個自動泊位，而其餘地點仍處籌備階段。地區人士指自動泊車系統有助增加泊位，除政府外，私人商場亦可參與。

政府去年12月公布批出荃灣海盛路一幅官地予一間公司，須要架設、興建及安裝拼圖型自動泊車系統，以在該用地不少於245個車位，當中包括不少於75個自動泊車系統車位，預期最快今年第3季啟用，該用地月租約15萬元，租約先定5年固定租期，其後按月續租。其餘地點包括深水埗欽州街西的公共休憩用地、柴灣常茂街、上環中港道的擬建政府大樓、大埔白石角科城路的公眾停車場、將軍澳第67區政府聯用辦公大樓及新蒲崗四美街休憩用地部分地下空間。

荃灣區議員葛兆源指，荃灣作為新舊交替的社區，泊車位一直短缺，樂意看到政府在區內興建自動泊車系統，亦希望未來更多停車場及商場等跟隨，區議會亦常收到居民反映車位不足，尤其購入海旁新住宅的年輕家庭，希望政府在平衡市民需求及政策後，適量增加車位供應。