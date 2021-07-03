東方日報A1：刺警孤狼　滿屋黑暴文宣

中年孤狼在7‧1回歸紀念日刺警後自戕死亡的案件震驚全城！消息指，「刺警案」疑兇事前經過策劃，不但寫下遺書存放在隨身的USB記憶體手指內，還揚言「殺警後自殺」。該名50歲未婚中年漢，生前任職屯門一間飲品廠，警方在他的寓所檢獲大量黑暴文宣，疑被毒媒洗腦。警方將案件列為企圖謀殺及自殺，由港島總區重案組跟進。另外，昨日傍晚，銅鑼灣另有一名男子亦身懷利器，幸及時被警員截查拘捕，警方不排除有人企圖利用相關物品傷害市民及警務人員。

刺警案死者是50歲的梁健輝，未婚、無子女。為人內向木訥，任職屯門維他奶國際集團有限公司採購部採購主任，有認識他的同事指，梁平時文靜孤僻，從未聽過他發表有關政府及警察言論，對事件感到震驚。

探員昨早到疑兇的辦公室調查，據悉，疑兇與父母及哥哥同住新蒲崗崇齡街一唐樓單位，他甚少與家人交談，年邁的父母對其工作亦一無所知，鄰居對他亦所知不多。

梁並非網上社交媒體上的活躍分子，但近年非常關注各種社會運動情況及相關報道，警方亦在他的住所內搜出大量反修例文宣單張，懷疑他在耳濡目染下深植仇警情緒，埋下犯案伏線。事發後，他被發現身藏一個USB記憶體，檔案內有多封遺書，除向雙親交代後事，還表明會在殺警後自殺，他亦批評香港無自由、反對國安法等。

至於被刺的警員接受手術後，昨已由危殆轉為嚴重，該名警員加入警隊8年，現駐守機動部隊。他左肩胛骨位置中刀，肺部被刺穿，傷口距離心臟約10厘米，仍須留醫瑪麗醫院深切治療病房（ICU）。保安局局長鄧炳強及「一哥」蕭澤頤昨日凌晨曾到醫院探望及了解情況。警隊福利主任會繼續積極跟進受傷警員的情況並提供即時協助。

瑪麗醫院發言人回覆，醫護人員已按病人當時的臨床情況提供適切治療，基於私隱原則，在未得到病人同意下，不會向外披露病人具體情況，促外界不要製造無根據的言論，並停止轉發不實訊息。

事件發生後，銅鑼灣近東角道、即崇光百貨對開位置，昨不時有市民到場，有人持鮮花或放在地上以示悼念，警員一一勸離，互聯網亦有一些聲稱梁姓死者是「烈士」、「勇者」的言論。警方強烈譴責美化暴力及煽動仇恨的行為。由4個警方職方協會組成的警察評議會職方協會、海關7個協會、懲教署4個協會及工會均分別發表聯合聲明，嚴厲譴責「英雄化」暴力兇徒行徑的言論，批評煽動仇恨，或變相鼓勵更多人倣效兇殘違法行為。

至於梁任職的維他奶國際集團有限公司，昨則發表聲明證實梁身故，除慰問其家人外，亦會提供協助。

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