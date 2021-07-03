染疫女工曾在外活動　許樹昌憂現社區爆發窒礙通關

位於油麻地的指定檢疫酒店「香港紅茶館酒店」，任職兼職清潔員的41歲女子昨(2日)確診，而她曾清理1名確診印傭住過的房間，清潔女工其後被驗出染疫，惟入院檢測卻無驗出帶有病毒。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌，今早(3日)在電台節目表示，女工若病毒基因排序與入住印傭一樣，基本上可界定女工與輸入個案相關，但由於她確診前亦曾在社會活動，會否引發社區感染，仍需更多時間觀察。

許指出，本港近期疫情較爲緩和，接近有條件和澳門及內地通關，但有3宗個案要調查清楚，包括早前確診的27歲機場男地勤，和昨天確診的41歲酒店清潔女工，有沒有造成社區傳播，以及近期有分別為43歲和5歲的母子，由香港前往英國後在當地確診，2人有沒有機會在港已受感染。

對於新加坡最近指放棄疫情「清零」防疫策略，許指新加坡有5成人接種至少1劑疫苗，並持續降低可以接種年齡，相信當地政府是透過接種率建立防疫屏障，避免社區出現大型爆發，但認爲香港礙於接種率未必能夠跟隨，加上內地方面在通關上亦有清零要求。

他補充指，本港即使接種率達到5成也不是太穩陣，他以英國為例，當地接種率較高，但仍有不少未接種疫苗的人士感染變種病毒，期望本港9月底之前，能夠有7成人接種疫苗。