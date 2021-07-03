新冠疫情拖慢垃圾徵費　黃錦星：或再過1年半才實施

醞釀逾15年、一度「胎死腹中」的垃圾徵費計劃，草案早前在今個立法年度重啟審議，有議員建議在條例通過後，設18個月準備期，待日後再決定正式生效日期，政府最終讓步同意相關提議，並會在初期向市民派免費膠袋。環境局局長黃錦星今早(3日)在電台節目表示，立法會相關法案委員會已完成審議，下一步會把條例草案提交立法會大會，而觀乎本港新冠肺炎疫情放緩，故不排除在18個月後落實垃圾徵費，並可以配合香港經濟狀況預留彈性。

黃指出，香港疫情目前相對緩和及受控，就業情況有所恢復，故認為18個月後落實收費能夠配合現實情況。他續稱，在未來18個月的準備期，政府會在社區增加回收配套，強調垃圾徵費目標是增加回收和源頭減廢的誘因，讓市民減少須繳交的垃圾費。

被問到如要令市民習慣是否應該盡早徵費而非免費派膠袋，他回應時指，會與相關持份者商討細節，市民習慣成自然也需要循序漸進，他強調經濟受疫情影響存在不確定性，因此採取較保守做法。