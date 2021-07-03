全日面授課恢復無期　楊潤雄擬要求未打針教職員定期強檢

本港新冠疫情不平，中小學及幼稚園學生目前仍維持半天面授課。教育局局長楊潤雄今日(3日)在電台節目表示，局方正研究若學校接種率達一定比例，新學年可恢復全日面授及更多教學活動，但現時仍需評估疫情及平衡師生接種情況，預計本月底至下月初會有決定，並考慮要求無接種疫苗的教職員定期強檢。

楊潤雄引述專家指學校接種率需達到7至8成，才有條件進行更多活動，本月中會再次向學校了解接種進度。至於何時恢復全日面授課堂，他指目前仍未有最終決定，需視乎疫情發展及專家意見。他呼籲教育界把握機會接種，為下學年重啟盡量多的教育活動。他認為，強制未接種疫苗的教師恒常檢測，是其中一個構思方向。

楊又提到，若學校已有80%學生已接種疫苗，惟個別教師因自身原因不能打針，反問他們應否有責任至少進行恒常檢測，否則對其他已打針的師生不公平。另外，到校接種新冠疫苗服務昨日(2日)開始，楊稱反應良好，又指因為需安排醫護，而冷藏疫苗的雪櫃很重，故足夠300人才可安排到校打針。

目前本港正經歷移民潮，楊潤雄承認港人移民現象的確存在，亦收到有校長反映今年流失情況特別嚴重，他指離開與否個人選擇，但希望港人留港貢獻。他指，準確流失數字需到9月開學點算師生人數後才有。

就七一男子襲警後自戕亡事件，楊稱對此感到很痛心，但認為暴力行為需受到譴責，不能接受。他指，需要讓學生明白生命重要，傷害他人或自己的觀念不應該有。他強調，警察職責是保護生命財產，教學上要讓學生明白需支持和尊重警察。