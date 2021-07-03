銅鑼灣遇刺警員傷勢轉穩定　鄧炳強譴責有人鼓吹美化暴力行為

中年「孤狼」在7.1回歸紀念日刺警後自戕死亡，案件震驚全城，被刺傷的28歲警員接受手術後昨(2日)由危殆轉為嚴重，今日(3日)情況再轉為穩定，現時仍在瑪麗醫院留醫。保安局局長鄧炳強今早出席活動後回應，譴責兇徒企圖謀殺警員，同時譴責在網上企圖將兇徒英雄化的幕後推手，強調會盡力將有關人士悉數「揪出來送往監獄」。

鄧表示，過去2天留意到網上有企圖將兇徒英雄化的言論，更有人稱呼其為「烈士」，是企圖繼續煽動仇恨及美化恐怖主義。他指在現實中涉及的犯罪行為同樣適用於網上，包括煽動危害國家安全的行為及鼓吹暴力行為，強調各部門定必攜手同心打擊恐怖活動。

他又關注有個別媒體刊登有家長帶同小朋友悼念恐怖分子，對此感到心寒，反問是否想下一代全部變成恐怖分子。當問及有警員截查及票控獻花的市民，獻花是否均屬犯法，鄧回應指警方在現場要視乎獻花會否引致其他混亂情況或違法行為，所以必須執法。

對於有意見認為是政府從未解決與市民的撕裂關係，才導致如此極端的行為發生。鄧直斥這些散播歪理及假道理的人均是背後推手，希望推動更多人犯法並歌頌犯法行為。他批評說法是本末倒置，指責警方「捉賊」而令人犯法，是試圖為犯法行為開脫。鄧指出本港經歷兩年黑暴，得到來之不易的安穩，希望市民認清事實及背後的不良勢力。