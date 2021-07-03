斥港獨死心不息　李家超強調嚴厲打擊本土恐怖主義

前日(1日)「七一」回歸紀念日，一名中年男子在銅鑼灣刀刺警員再自戕身亡。新任政務司司長李家超今日(3日)以「政府全力打擊本土恐怖主義」為題，發出就職後首篇網誌，並在文中表示香港自2019年6月後發生的黑暴影響深遠，包括守法意識被嚴重破壞，而且本土恐怖主義開始滋生。雖然《港區國安法》控制了香港的亂局，整體的安全回來了，但港獨和破壞分子仍然死心不息，他強調政府會嚴厲打擊本土恐怖主義，警方將加強情報和調查工作，全面防範及打擊，社會亦須提高警覺，配合執法。

對於「七一」當日刺警案，李指出調查顯示這是一次孤狼式的恐怖襲擊，並重申本土恐怖主義正在香港滋生。對於有人在網上鼓吹支持涉嫌企圖謀殺警員的兇手，用不同的方式美化，認同甚至鼓勵這些恐怖行為，包括所謂悼念、獻花等，他指出這些意識和行為，無疑繼續鼓吹破壞，威脅香港的安全和秩序，威脅每一位希望安居樂業的香港市民，並表示任何人鼓吹或煽動恐怖活動，更可能觸犯《港區國安法》恐怖活動罪，是極嚴重罪行。

他又稱，自2019年黑暴發生期間，有20多宗涉及爆炸品及手槍案件，手法和外國恐怖主義襲擊類似，包括在德國有孤狼用車撞向人群；在美國用槍向人群掃射；用自製炸彈引發爆炸，導致大量死傷。李強調香港警隊有足夠能力處理和打擊這些襲擊，亦曾多次在不法分子圖謀施襲之前把他們拘捕，但提醒市民雖然香港整體是安全的，仍必須對本土恐怖主義嚴加警惕，除對可疑人物或物件作出舉報外，亦須在安全情況下配合警方執法。