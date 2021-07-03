自願醫保2年僅錄79萬張保單　食衞局稱受暴疫夾擊影響

食物及衞生局於2019年4月推出自願醫保計劃，當局指截至今年3月31日，自願醫保保單的數目只有79.1萬張，與當初估算首兩年有約100萬人購買存有落差，當局指醫療保險市場的整體表現自2019年下半年開始放緩，故認為是受到社會事件及新冠肺炎疫情影響。

根據立法會文件顯示，自願醫保計劃推出逾2年，保單的數目有79.1萬張，當中71%是在計劃推出前已生效而其後轉移至自願醫保的保單，其餘29%屬新投保保單。

當局續指，保單數目在2021年3月底起計的過去一年，增加了26.9萬張，連同計劃首年錄52.2萬張保單，累計達79.1萬張。根據獨立顧問在自願醫保推出前的估算，約有100萬人會在自願醫保推出首兩年購買認可產品，即目前仍未達標。

在保費方面，該79.1萬張保單的受保人中，53%在40歲以下，34%在30歲以下，這個年齡分布與政府的政策相符。根據2020年的數據，94%的個案成功索償，其中約36%獲全額償付，66%的償付比率達9成或以上，79%的償付比率達8成或以上。

根據稅務局的最新資料，在2019/2020課稅年度，約有15.5萬名納稅人申請自願醫保稅務扣減，涉及約19.8萬名受保人。獲扣稅的自願醫保合資格保費總額約為10.19億港元，粗略估算每名納稅人平均可少付約770港元稅款。在該19.8萬名受保人中，約80%的自願醫保合資格保費低於8,000港元的稅務扣減上限。