電子消費券明起登記　7成受訪者指派現金最實際

5,000港元電子消費券明日(4日)起接受登記，有調查發現，逾60%受訪者贊成政府派發電子消費券，不過近60%不滿意發放安排，逾70%期望下次能直接派現金。此外，逾半受訪者表示不會因此而額外消費。

香港中文大學香港亞太研究所於6月11至21日進行調查，訪問703位成年市民。結果顯示，64.2%的受訪者贊成或非常贊成政府向市民派發電子消費券，只有29.8%不贊成或非常不贊成。不過，就政府分發消費券的安排，有57%受訪者表示不滿意或非常不滿意。雖然有59.7%受訪者認為電子消費方式容易，但亦有28.6%感到困難。假如政府將來再向市民派錢，73.2%受訪者希望能直接派發現金，只有5.2%期望派電子消費券，18.9%則表示無所謂。

此外，54%受訪者表示不會因此而額外消費，願意額外消費的則有38.5%。就電子消費券對振興經濟的幫助，56.4%受訪者認為電子消費券計劃對振興香港消費有些幫助，16%覺得頗有幫助，2%感到非常有幫助，22%則認為完全無幫助。

政府提供了四種儲值支付工具讓市民領取電子消費券，調查結果顯示，最多受訪者選擇以八達通來領取，佔64.3%，其次為拍住賞(9.1%)、支付寶(7.5%)和微信支付(2.6%)。