九巴分段收費本月17日擴至將軍澳　嘟一嘟八達通最多慳5.9元

九巴擴大雙向分段收費實施範圍至將軍澳，本月17日起，將軍澳/西貢16條路線將實施雙向分段收費，乘客落車後在指定27個巴士站的八達通機拍卡，即可獲扣減，最多可慳5.9港元車資。九巴今日(3日)表示，因應屯元天雙向分段收費反應熱烈，加上將軍澳區內收費較劃一，故選擇該區作第2個實施點，未來仍會視乎計劃反應，再考慮於其他區推行，預料北區機會較大。

九巴區域經理-車務(市區)黃裕廷稱，16條線當中，有15條是由將軍澳前往新界或市區，雙向分段收費下，乘客上車拍卡支付全程車資，並在將軍澳區內任意一個指定八達通機「嘟卡」，即可獲車費扣減，區內劃一收費5.4港元。另一條94號線主要行走西貢，乘客上車後在雙向分段收費區內落車，則需先走到車頭嘟卡，才可獲扣減，該區分段收費劃一為6港元。

九巴車務策劃部主管梁領彥指出，以將軍澳區最貴車費11.9港元計算，計劃下乘客最多可節省5.9港元。因應屯元天計劃反應良好，推出至今使用量增加2倍，亦未出現短途乘客令原來的長途客無法上車的情況，故推行第2個計劃，而將軍澳交通收費較劃一比較適合。視乎反應，考慮把計劃拓展至其他區，預計北區機會較大。

對於政府2元乘車優惠受惠門檻下調至60歲，政府或需以大量不必要的公帑補貼「長車短搭」，九巴分段收費是否能助減少相關情況；梁回應稱今次計劃與2元乘車優惠並無直接關係，但會鼓勵乘客多利用分段收費拍卡機，九巴亦會配合政府政策，調整系統。

另外，港鐵屯馬綫上月底全線通車，他指雖然通車至今經歷了黑雨及公眾假期，但仍留意到相關巴士線，尤其是計劃在6個月後取消的線路，客量顯著下跌，跌幅達4、50%，部分路線乘客量更只剩30%左右。