盜名牌圍巾及朱古力　女警停職期間再偷水杯

女警員涉嫌偷竊名牌圍巾及朱古力後，在停職及案件調查期間，再次涉嫌偷竊，更攜帶𠝹刀以威嚇店員。兩宗盜竊案今日(3日)一併在東區裁判法院提訊，該名女警被控共4項盜竊罪及1項管有攻擊性武器罪，暫毋須答辯。兩案被押後至8月27日再訊，等待警方進行認人手續，以及辯方需時索取文件和向被告提供法律意見。

控方反對被告保釋，但被告有保釋申請。裁判官聽取雙方陳詞後，認同被告的職業及她在警方保釋期間再犯案，使案情更為嚴重。惟涉案𠝹刀只是用《簡易治罪條例》起訴，而被告亦有精神問題，需定時覆診，加上同任職警員、被告的丈夫表示會請假照顧被告，故認為被告在丈夫的陪伴下可以防止重犯，故批准被告保釋。被告須就兩案各交出1萬港元保釋，不得離港及每周到警署報到。

首案控罪指，報稱警員、48歲被告劉潔兒於2020年12月17日，在觀塘創紀之城五期APM內的Twist店舖，偷竊1條Gucci藍色圍巾及1條Gucci黑色圍巾，合共價值5,513港元，以及在Godiva店舖內偷竊1盒片裝黑朱古力、1盒Cube松露朱古力及2盒松露朱古力，合共價值2,666港元。

另一宗案件則指，被告於2021年6月26日，在牛頭角MegaBox內的星巴克咖啡店，偷竊1個不锈鋼水杯及2杯摩卡咖啡，總值304港元，並於永旺百貨內偷竊1個黑色背囊，總值824港元。被告另於控於同日同地，管有1把𠝹刀，意圖將其作非法用途使用。