20位青少年堅毅抗逆獲表揚　患腦腫瘤女感謝家人及醫生照顧

是次頒獎禮表揚20位勇於面對艱辛挑戰、迎難而上的本港青少年。

新冠肺炎疫情折騰逾年，面對疫情衝擊，需要適應逆境、克服困難，香港青年協會主辦，中華電力作為活力夥伴的「中電新世代．新動力獎勵計劃」今天（3日）舉行頒獎禮，表揚20位勇於面對艱辛挑戰、迎難而上的本港青少年，冀為社會注入正能量。

其中一位得獎者蔡卓琳，於兩歲時被發現患有腦腫瘤，至今已接受10多次大大小小的手術和化療，過程十分痛苦，加上密集的治療和覆診，令她經常向學校請假，小學已面對因疾病帶來的學習及朋輩壓力，需要母親和社工開解。

蔡直言，最擔心是看見母親哭泣，並影響她照顧患有專注力不足和注意力缺乏過動異常症即使身心痛楚都沒有埋怨，並非常感謝家人及主診醫生的悉心照顧，珍惜老師和中學同學對她的支持，讓她感覺到在治療路上並不是孤單一人，未來打算進修烹飪技巧，透過食物或甜品為家人和朋友帶來喜悅。

另一位得獎者郭梽森，經歷過家中巨變，自小立下「努力讀書回報父母」的心願，小學後順利升讀區內英中名校，但面對升中適應及對學業的期望，逐漸出現壓力，令成績急劇下降及開始逃學，失望及自責甚至令他出現輕生念頭，最後被診斷患有抑鬱症。

郭在父親鼓勵及提醒下，明白到不能再逃避問題，決定勇敢面對自己，在社工和醫生的協助下，轉到寄宿學校就讀，在新環境中重新認識自己，探索更多可能，又期望未來成為一名建築師，為基層市民建設更美好的環境，回饋社會。

香港青年協會總幹事何永昌先生表示，該獎勵計劃本年度共接獲113間學校及青年服務單位提名268位學生，反應熱烈。他指出，「抗逆應變」是青協倡議的六大未來技能之一，青年縱然在成長路上難免遇上不同困境，透過提升抗逆力，相信有助他們重新振作，嘗試應變。

中華電力企業發展總裁莊偉茵太平紳士表示，今年是中電在香港成立120周年的里程碑，多年來中電一直陪伴香港人同行望遠，一起走過高山低谷，一直相信年輕人是香港的未來，我們有責任為年輕人提供機會，發揮所長，希望得獎同學努力裝備自己以應付未來的挑戰，將來貢獻社會，令香港持續發光發亮。