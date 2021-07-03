資助居粵患者覆診計劃續期至11月　工團促增設免費身體檢查

粵港兩地仍未通關，有長期病的居內地港人一直未能回港覆診，港府昨日（2日）宣布繼續資助居粵患者到港大深圳醫院覆診，計劃延至11月9日。工聯會內地諮詢服務中心接獲內地港人反映，指計劃內包含的人民幣2,000元資助額早已用完，而現在續期也沒有再提供資助，恐怕難以負擔藥費，工聯會促請政府就延續計劃增加免費身體檢查，並繼續資助人民幣2,000元，讓內地港人享有接近在香港醫管局覆診的待遇。

政府去年11月10日推出該特別支援計劃，委託港大深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者，提供受資助的跟進診症服務，計劃原本直至本月31日結束，鑑於仍未通關，港府將計劃延至11月9日。

工聯會收到居於廣州天河區的七旬港人黃先生反映，指他是糖尿病患者，長期需要服藥及注射胰島素。疫情下無法回港覆診，遂於5月下旬用了大概200多元坐車到深圳參加相關支援計劃，並在一次診症已花光政府資助的人民幣2,000元，共取得3個月的藥物。當時他並沒有做抽血檢查，因為要等半天才有報告，即是必須在深圳留宿，令覆診牽涉支出大增。

最後，他用醫保卡在廣州衞生站自費驗血，了解自己的血糖情況。黃先生也曾到廣州的三甲醫院看病，醫生開的藥量比以往少一半，較很難控制病情。現在計劃延長，黃先生除了希望可以增加資助金額之外，最希望政府可以讓內地港人在內地檢查身體狀況，然後由香港醫生遙距診症並寄藥到內地給病人，令病情可以更受控。

工聯會副理事長曾志文表示，特別支援計劃確實能解燃眉之急，惟不少項目，例如驗血、電腦掃描等檢測，仍需要內地港人自費，加上很多長者要服幾種長期病的藥物，政府的資助很快用完。全面通關仍然無期，工聯會促請政府就延續計劃增加覆診病人所須的免費身體檢查，並繼續資助人民幣2,000元，助內地港人渡過難關。