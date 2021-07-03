宋皇臺站欣賞文物容易逾時出閘扣$62.5　網民促放寬時限

港鐵屯馬綫上月底全線通車，其中新增的宋皇臺站收費區內設有出土文物展覽，連日來吸引大批市民排隊欣賞。不過，根據《港鐵附例》，乘客在150分鐘內未能出閘，可被扣最高車資62.5港元，而屯馬綫全線需時逾70分鐘，市民一來一回「遊車河」順便看文物恐被超時。有網民發現近日宋皇臺站增設入閘時間查閱器，提醒市民最遲出閘時間，另有網民建議可放寬至180分鐘，讓乘客仔細欣賞文物。

Facebook專頁「hkitalk.net 香港交通﹒資訊網」發文表示，留意到港鐵近日在宋皇臺站加設入閘時間查閱器，顯示乘客的入閘時間及最遲出閘時間，根據港鐵附例，乘客在無合法授權或合理解釋下，未能在150分鐘內出閘，可被扣減成人最高單程車費62.5港元。文章提到，屯馬綫全程行車時間約73分鐘，一來一回已接近限制時間，已有不少乘客因「遊車河」或觀看宋皇臺文物而超時出閘，最終被扣錢。

有網民留言笑稱「有長者咭先好去」，亦有網民建議港鐵可向日本JR學習，設入閘券予市民入閘欣賞文物，另有網民建議應延長時間限制至180分鐘內，方便市民觀看文物。