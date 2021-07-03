政Whats噏：流亡海外唱衰香港　學者斥羅冠聰國際騙子

涉嫌違反《港區國安法》被警方通緝嘅前香港眾志常委羅冠聰，流亡英國至今逾一年。羅今日(3日)喺社交網站貼文，以「流亡一年，繼續傳承港人故事，築起對抗中共國際陣線」為題講到自己流亡感受，總結自己過去一年聚焦國際討論，令各國關注香港議題，未來則幫助移居英國嘅港人融入當地生活咁話。有學者認為羅是國際騙子，又質疑佢能否幫助移居英國嘅港人。

羅冠聰喺貼文中話，屈指一算，離開香港已逾一年，期間目睹戰友被捕，甚至身陷冤獄，香港局勢變得更壞，自忖是否有能力做得更好。又講到自己身在海外，能力所及做就係聚焦國際討論，令各國外交政策將香港議題置於更高順位，並且採取更強硬嘅中國政策。

羅又提到，不敢以帶領香港走出困局嘅人而自居，但就認為自己係國際間一把響亮嘅聲音，將港人呼聲傳遞到更遠、更深角落。另外，佢又講到接下來倡議嘅工作，會更具組織化。根據英國內政部預計，未來5年將有高達30萬港人移居英國，如何協助港人社群融入英國社會，同時更有效咁延續同保護自身文化、身份認同等係佢未來工作重點咁話。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，羅喺外國所做嘅事情，包括勾結境外勢力、抹黑國家及特區政府，但按現行法律係難以處理，無可奈何。

但陳提到，羅貪生怕死，自己逃之夭夭，聲稱打國際線，成日侃侃而談大放闕詞，但事實上其言詞對國家及特區無任何影響，完全係國際騙子。陳又講到，羅置身英國嘅日子並唔長，但自詡專家，奢言要幫助移居英國嘅港人，可悲又可笑。

羅冠聰喺舊年7月2日透過社交網站，向外界交代自己已離開香港，指國際戰線係香港必需要捍衞嘅領域，而期間並冇透露自己去向，隨後再自爆身在英國倫敦，一年來屢與外國官員及政治家會面，又呼籲各國制裁中港等，至4月更獲英國內政部批出難民庇護。