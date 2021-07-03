5大紀律部隊首長發聲明　譴責刺警及英雄化兇徒行為

中年孤狼在7‧1回歸紀念日刺警後自戕死亡，紀律部隊5大首長發表聯合聲明，對兇徒的惡行及有人在社交媒體英雄化兇徒的行徑予以嚴厲譴責，並全力支持警方嚴正執法。各首長亦感謝警務人員堅守崗位，並祝願受傷警隊同袍早日康復，向其家人致以深切的慰問。

入境事務處處長區嘉宏、香港海關關長鄧以海、懲教署署長胡英明、消防處處長梁偉雄、及政府飛行服務隊總監胡偉雄機長，今日（3日）發表聯合聲明，指《港區國安法》自上年制定以來，香港社會逐步回復穩定，然而不法分子仍不斷千方百計嘗試破壞香港整體安全，他們對於7月1日一名兇徒持刀襲擊執勤中警員的恐怖襲擊，及後更有人在社交媒體英雄化兇徒的行徑，予以最嚴厲的譴責。

聲明中又提到，網上言論美化兇徒的冷血暴力行徑，從中煽動仇恨，並鼓吹進一步的恐怖活動，這不但直接鼓勵更多人倣效兇殘違法行為，更助長本土恐怖主義的滋生，威脅香港的安全和秩序，不容忽視其嚴重性，各紀律部隊將一如既往，堅守崗位，團結一致，全力配合警隊執法，竭力打擊本土恐怖主義活動，全力保護香港市民安全，維持社會安寧及保障國家安全。

多個紀律部隊協會亦發表聲明譴責暴力。海關7個工會的聲明指出，嚴厲譴責兇徒罔顧法紀的行為，及後有人在社交媒體把疑犯視為英雄美化冷血暴力行為，強調煽動仇恨的言論，正是助長暴力行為的「元兇」，令本土恐怖主義孳生。

入境處4個工會亦發聲明，強烈譴責有關暴力行為及言論，支持警方嚴正執法，撥亂反正，並代表各會員，向受傷的警務人員，致以深切的慰問。

消防6個工會亦發聯合聲明，譴責一切暴力行為，又斥煽動憎恨社會、 煽動仇恨、鼓吹暴力、甚至故意美化施襲者及其暴力行為而散播有關言論的人士，是襲擊的「幫兇」。聲明又祝願受傷的警員早日康復，並向其家屬致以衷心的慰問。

嚴厲譴責網上言論意圖英雄化兇徒行爲

懲教署4個協會昨日亦發表聲明，嚴厲譴責有兇徒以「孤狼式恐怖襲擊」企圖謀殺警察及後自殘導致身亡。有人利用網上平台企圖英雄化兇徒行徑和煽動仇恨，這些言論變相鼓勵更多人倣效兇殘違法行為，。

爲共同防範本土恐怖主義滋生，懲教人員必須直斥其非，除了支持警方嚴正執法外，亦藉此希望市民保持理智，切勿對事件有錯誤演繹，並協助提醒身邊青少年分清是非，與反中亂港分子劃清界線。全體懲教人員亦對受傷警員及其家人致以深切的慰問，祝願受傷警員早日康復。

另外，政府人員協會、香港公務員總工會、香港政府公務人員聯會及國家行政學院香港同學會則在聯合聲明表示，嚴厲譴責該類極端恐怖活動、嚴重暴力的違法行為，以及任何煽動仇恨，鼓動該類恐怖活動之人士，呼籲廣大市民團結一致，支持警隊嚴厲執法，與這類恐怖活動和嚴重暴力的違法行為劃清界線。