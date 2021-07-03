網上發表煽動言論　刺警現場獻花悼念　法律界指或違國安法

龔靜儀指在網上發表煽動性及英雄化言論，或到現場悼念獻花等，均有機會違法。

網上發表煽動性、英雄化言論，或到刺警現場進行悼念、獻花等，均有鼓吹或支持暴力及違法行為的元素，有機會觸犯《港區國安法》。有法律界人士認為，今次襲警事件明顯屬於《港區國安法》恐怖活動罪中，第24(1)條下列明「針對人的嚴重暴力」，故悼念獻花等行為亦是對違反國安法的犯罪行為予以歌功頌德，有機會觸犯國安法第27條宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動罪，同時亦有機會干犯其他香港法例下的罪行。

國安法第27條訂明，宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動即屬犯罪，情節嚴重者處5年以上、10年以下有期徒刑，並處罰金或沒收財產；其他情形，則處5年以下有期徒刑、拘役或管制，並處罰金。

執業大律師龔靜儀解釋，國安法第27條的犯罪元素包括「宣揚恐怖主義」及「煽動實施恐怖活動」，其中「宣揚」是指以任何形式去進行廣泛或大肆宣傳，而宣傳的內容是涉及「恐怖主義」，即威脅迫中央人民政府、香港特區政府或國際組織，或威脅公眾以圖實現政治主張；而宣揚的「恐怖主義」內容，必須具有「煽動」他人「觸犯恐怖活動的性質」，即詳列在國安法第24(1)至(5)條的5項「恐怖主義活動」。

龔又強調，互聯網世界並非無法可依，大部分現實世界用以防止罪行的法例均會適用。她提醒，在網上發布危害公共安全信息，亦有機會觸犯《普通法》的「煽惑他人作出公眾妨擾」；而根據《刑事訴訟程序條例》第89條，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人干犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪；而根據《普通法》，煽動他人干犯任何實質罪行亦屬犯法。