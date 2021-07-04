李家超稱市民不能合理化恐怖主義　社會必須譴責並共同防範

在上周四（1日）「七一」回歸24周年，一名男子在銅鑼灣插傷男警後再以利刀自殺，送院搶救後不治。政務司司長李家超今（4日）形容，案件性質非常嚴重，對於有市民翌日（2日）前往該處獻花，認為屬意識上支持及美化有關行為，強調是「非常壞」，「等如話畀人聽繼續做恐怖活動襲擊」，強調整個社會必需譴責。他又指黑暴期間恐怖主義已在港孳生，港府需要做好防範外國勢力及本土恐怖主義可帶來風險。

李家超今早在電視節目上被問及案件的調查進度時表示，涉事者是企圖謀殺及刺殺警員，初步調查該男子是獨立行動，警方將繼續調查他如何被激化、是否有任何思想被煽動而推動他作出此行動。他強調，恐怖襲擊受害人可為其他市民，而且有擴散、突如其來及手法演變的特性，呼籲整個社會必需譴責並共同防範恐怖襲擊行為。

他續指，在黑暴期間，警方處理了超過20宗涉槍械及炸藥的案件，反映恐怖主義正在港孳生，強調警隊有充分部署處理突發情況。不過，雖然香港已實施《港區國安法》，國家安全風險現時可控，但非代表沒風險，故需要做好對外及內的防範工作，包括調查外部勢力人員、資金來源及在港有何代理人，宣傳本土恐怖主義可帶來風險及港獨破壞份子「死心不息」等。

至於市民獻花是否違法，李家超表示根據香港法律，煽動他人犯法已屬違法；在《港區國安法》下如有人宣揚或煽動恐怖活動亦即屬違法。他指，意識上支持及美化有關行為是「非常壞」，認為具破壞性，某程度上是鼓吹有關思想，認為在社會道德層面而言，當有人做錯事應直斥其非。他強調即使只在鼓吹某些思想，亦令整個社會長期生活在陰霾下，故不能低估擴散性及變化。

對於外界形容獻花行為是荒誕情況，其中一個原因或與市民不滿施政有關時，李重申，兩者不同混為一談，承認政府明白在施政方面，不少問題應更全面解決，又指市民不能因社會問題合理化恐怖主義活動。他又指解決問題方法應經過理性討論，加上香港選舉制度已完善，過去的社會問題都可正常理性解決。他指以往社會流傳「壞信息」，如相信自己信念正確就不用守法，及個人的自由是無法無天等，強調現時需要糾正。