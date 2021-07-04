劏房水電費「揦脷」　基層嘆負擔重　團體促一戶一電錶

公屋輪候數字屢見新高，市民上樓遙遙無期，劏房成為不少基層市民的容身之所，惟劏房一直未有制訂劃一的水電費。有團體於今年第2季訪問362個租住劏房、板間房及天台屋的住戶，並在今日(4日)公布結果，發現有逾90%受訪者不知道水務署或電力公司，向整個單位收取的人實際水電費用，水價亦比水務署最高定價更高。有住戶坦言，劏房業主濫收水電費，亦未能受助政府電費補貼，促政府盡快落實「一住戶一電錶」。

香港社區組織協會於4月至6月訪問以深水埗區及油尖旺區居民，發現近70%受訪者家庭入息僅有12,500港元，電費中位數為504港元，每度電費中位數則為1.6港元，而最高每度電可達2.3港元，較電力公司定價水平高。

劏房戶黃先生居於大窩口洋樓2樓一劏七的單位，其居住房間面積僅約120平方呎，雖然設有獨立廚廁，但目前月租達6,800港元，而每度電要價1.5港元，較中電公司定價高近20%，直言負擔沉重。

團體促政府安裝劏房「真」水電錶，落實一戶一電錶，向基層基層發放能源補助，直接補助劏房水電費，減輕他們負擔。