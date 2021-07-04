大埔污水監測更早揭有Delta變種　港大團隊指正優化採樣時間

27歲感染Delta變種病毒男地勤，其所住地區大埔區更早揭有污水樣本有新冠病毒，從而響起警號。負責開發污水檢測新冠病毒的港大工程學院土木工程系團隊指，是次運用RT-qPCR技術的新檢測方法，能於非常短時間內，約幾個小時進行快速鑑定變種病毒。現時全港有超過100個常規污水檢測點，覆蓋超過500萬人口。

團隊指，新的污水變種檢測方法近日應用於大埔常規採樣點在6月21日收集的一個污水樣本，成功測出Delta變種病毒。該處及後於6月23日發現涉及Delta突變株的初步確診個案，並於6月25日下午通過基因排序確定是Delta變種病毒，顯示利用污水檢測早於該變種個案有初步確診結果的前一天，便給出了Delta變種病毒在社區污水出現的預警。

負責帶領團隊的張彤教授指，新方法的應用結果非常令人興奮，進一步證實了突變基因特異性的RT-qPCR技術，用於快速檢測污水中病毒變種類型的可行性。研究團隊正在與政府進一步合作，選擇更合適的污水採樣時間，優化樣本前處理程式，提高採樣和檢測能力，開發新變種檢測的新方法，並整合臨床和流行病學數據。