正研究立法打擊假消息　被問會否規管傳媒　李家超指要小心處理

在2019年反對修訂《逃犯條例》風波期間，社會充斥假消息及資訊，惟由於本地仍未立法規管，難以打擊有關情況。政務司司長李家超今早（4日）表示，雖然現時發放假消息情況沒有過去「瘋狂」，但需要居安思危，強調政府正進行法律研究，希望可盡快立法完成。至於會否規管傳媒，訂立註冊及發牌制度，李就指持開放態度，現階段不會下結論。

李表示，假消息、假新聞在社會及網上帶來很大破壞，包括煽動他人作破壞行為，惟立法問題不簡單，將參考其他普通法國家做法，包括移除內容或將發放假資訊「刑事化」，希望在保障資訊自由的同時作合理監管。至於法例會否規管傳媒，他指主要針對訊息內容而非發放平台，強調要「無過無不及」，需要小心處理，又稱如任何行業自律，在合法情況下工作，政府當然希望給予最大自由度。

前年的反修例示威令社會嚴重撕裂，被問及修補社會撕裂是否首要任務時，他指整個政府都想與社會關係融洽，保持暢順及有成效的溝通。他相信經過活動建立互信是最有效方法，如青年、體育及健康生活活動等，當中不會涉及任何複雜政治話題，在建立了溝通互信後，可有更多有關解決問題的深入討論。至於需時多久，他指要一起努力，如「要跳舞都要兩個人」。

被問及外界認為推動修訂《逃犯條例》的官員需要問責，惟包括李在內的官員「更上一層」，會否令市民對政府更失望時，李強調歷史會有公論，又指上任政務司司長後，他能協助特首施政，兩人更有高度互信；如社會不合理攻擊公務員團隊時，他都會為他們發聲，強調這是建立團隊精神的必要工作。