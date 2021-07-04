專家指消費劵增經濟氣氛　小店產品多樣有一定競爭力

政府5000港元的電子消費券今(4日)開始接受登記，早上已吸引大量市民上網登記。對於消費券的真正效用，有學者表示，現時消費劵其實只是一個氣氛，料對經濟未有太大影響，又指假如平台交易費用太高，小商戶在計劃結束後將不會持續使用，亦又網店代表指，如要廣泛應用移動支付平台，必須平衡收集有用數據與私隱度。

早前財政司司長陳茂波表示，整個電子消費券計劃規模為360億港元，估計可為今年的經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用。中文大學工商管理學院高級講師李兆波在電視節目中表示，消費劵只是一個氣氛，對即時提振不大，預計不少商場會推出優惠，相信大商戶會是大贏家，對小商販則未有太大幫助。對於未來使用移動支付的趨勢，李兆波指假如交易費用高，小商戶不會持續使用，又指政府不應低估如信用卡的舊式支付工具，因市民已習慣去儲分換機票、酒店優惠。

網店管理平台創辦人吳家嘉指，現時本港網上銷售佔整體零售額約10%，當中有一半為大集團，他認為小商戶如想分一杯羹，本地小店應申請支付平台，再加上優惠推廣，又指本地小店產品較多樣性，有一定競爭力。吳家嘉指，如未來要推廣使用，需要收集有效的數據，但又要平衡私隱度，才可建立信任。