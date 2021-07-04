政Whats噏：陳茂波落區協助登記消費券　市民大讚比派錢簡單

萬眾期待嘅電子消費券今日(4日)開始接受網上登記，主責嘅財政司司長陳茂波(波叔)當然親力親為，落區呼籲市民踴躍登記。波叔今日就去咗馬鞍山耀安邨，佢仲主動協助一班街坊登記，只係用咗短短3分鐘，就為市民完成登記程序，睇嚟波叔真係相當熟手！亦有市民認為政府今次大有進步，首位獲司長協助完成登記嘅市民劉先生更加大讚：「今次登記過程比上次派錢簡單！」

波叔唔單止落手落腳協助市民登記，之後更到訪附近商場嘅藥房、海味店同社企超市，了解商戶使用電子支付系統嘅情況。波叔希望今次發放5,000港元電子消費券，可以鼓勵市民利用便捷靈活嘅儲值支付工具，去本地零售、餐飲同服務消費，帶動同刺激消費氣氛，加快經濟復甦步伐。佢仲話今次發放電子消費券，更加有助推動本地中小型商戶積極採用電子支付，開拓更多潛在商機。

波叔呼籲市民可以透過消費券計劃網站電子登記，呢個係領取消費券嘅最快捷方式，一般嚟講只要喺本月17日或之前完成電子登記，經核實資格後，就可以喺8月1日獲發第一期消費券。至於遞交書面登記或喺本月18日或之後先完成電子登記，經核實資格後要到9月1日先可以獲發放第一期消費券。