康文署續推網上互動體育課程　20元有專家教在家運動

網上互動體育訓練課程由教練以實時互動形式授課。

為鼓勵市民疫情期間在家運動，康樂及文化事務署今年1月推出網上互動體育訓練課程，由專業教練實時指導，讓市民在家繼續鍛煉身體，建立健康生活模式。課程設有各種體育活動選擇，適合不同年齡人士參加。新一期課程陸續接受報名，費用20港元，名額先到先得。

課程有不同體育活動可供選擇，包括健體舞、徒手健體、身心伸展、親子健體、太極、健體瑜伽和嘻哈舞。課程由相關體育總會設計內容，適合不同年齡人士，以2節或3節形式進行，每節1小時。參加者須自備電腦、平板電腦或手機，下載Zoom軟件程式，在家中劃出約2米乘2米的空間，並把運動範圍內的家居物品搬開，以免碰撞發生危險。

親子健體課程教練周淑嫻認為，有關課程讓市民恢復常做運動的習慣，用意甚佳，「疫情下，很多人都留在家中，沒有出去做運動。她指，課程讓小朋友以至成年人都能參與，也讓教練有工作機會，達到雙贏。

周指，網上授課往往難以即時掌握參加者的反應，期間須力求互動，增加趣味，「我們鼓勵參加者完成動作後以V字手勢示意，並藉有趣的話題引起注意。有時候，我們會向參加者發問，讓他們給反應。」

健體瑜伽課程教練李亦愛表示，網上平台有助推動運動風氣，促進健康，又指學員上課前應了解個人身體狀況，運動過程中如感不適，應暫停以作調節。