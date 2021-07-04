劏房戶耗盡積蓄愈搬愈差　團體促設搬遷緊急基金

本港土地供應不足，房屋問題難以解決，低收入劏房戶環境最終愈住愈差。有團體今日（4日）發表調查報告，指出有39%受訪戶表示曾經於過去3年內搬遷，而大部分住戶均面對愈搬愈貴、甚至因搬遷而耗盡積蓄等現象，亦有部分需要借貸以應付搬遷開支，反映這些低收入劏房戶在劏房市場內面對不少限制，選擇空間逐漸萎縮，搬遷成本增高。團體建議政府可提供租金津貼，並設立搬遷緊急基金以幫助劏房戶搬屋。

香港社會服務聯會於去年6月至今年1月進行調查，共收回2,108份有效問卷。當中有78%受訪戶正輪候公屋，更有58%人已輪候4年或以上。調查結果顯示，受訪戶中較多為有兒童住戶，其中的34%人為了改善孩子及家人的居住環境，於過去3年曾搬遷至其他劏房，惟即便住屋環境稍有改善，但有69%人表示搬屋後租金增加，有74%人更因搬遷而幾乎耗盡積蓄，59%人則因搬遷問題導致情緒低落，反映搬遷住屋為低收入劏房家庭帶來極沉重壓力。

而在「一人住戶」方面，調查結果顯示有43%一人住戶租金佔收入比例達一半或以上，32%人在過去3年曾經搬屋，當中有52%人表示搬屋後租金增加，更有62%人因此而幾乎耗盡積蓄。可惜搬屋後環境未必會好轉，有35%人表示其居住面積減少，甚至有23%人形容搬後換來更差的居住環境。

社聯業務總監黃健偉指出，低收入劏房戶因負擔能力低，住屋選擇被局限，甚至出現愈住愈貴、愈搬愈差情況。社聯建議，政府可提供租金津貼、並引入租客優先續租權、設立「地區劏房服務隊」協助劏房戶，以及設立搬遷緊急基金以幫助劏房戶搬屋。