消費券登記踴躍　商戶料生意增最少一至兩成

消費券今日(4日)起開放登記，不少市民對此反應熱烈，而各大支付平台均有支持者。市民伍先生直言自己「等錢洗」，消費券正好能解燃眉之急，又指將會以Tap & Go拍住賞作為收款平台，因可以使用萬事達卡(Mastercard)進行消費，預料會把消費券用於網上購物。伍對於是次派發金額感到滿意，只是對僅能用電子消費略感麻煩。

市民馮小姐指自己已透過網上登記領取消費券，並會以八達通作為收款平台，由於未打算一次過進行大額消費，消費券將主要會用於日常生活開支，例如交通及飲食費用，但笑言派發金額多些則更好。另一位市民姚先生認為，是次消費券輪候派發時間屬可以接受，自己雖未登記，亦未確實會以甚麼平台領取消費券，但八達通應該不會考慮，因為只能用於日常生活的小額支付，暫時則傾向選擇支付寶香港或Tap & Go拍住賞作為收款平台。

市民對消費券反應踴躍，連帶商戶對接下來的生意亦感到樂觀。藥房東主陳先生表示，雖然消費券現時未正式派發，但已有不少顧客向他查詢相關的電子支付方式，其藥房除Tap & Go拍住賞外，其餘電子支付方式均有支援，因此有顧客對於在其店內能使用消費券感到方便，又預計營業額會因此最少增加一至兩成。海味店店員曾小姐認為顧客對於使用消費券反應踴躍，亦對消費券能刺激營業額感到樂觀，只是未能估算能增加多少生意。家品店店員劉小姐亦對未來生意感到樂觀，又指消費券能刺激市民消費意欲，其家品店暫時只有安裝八達通機，但相信仍會吸引更多市民前來以八達通消費。