慶祝建黨百年電影首映禮　林建岳盼香港更好融入國家發展

為慶祝中國共產黨100周年華誕，寰亞電影參與投資並獨家負責國際、香港及澳門發行電影《1921》。寰亞傳媒集團主席林建岳今午(4日)出席電影首映禮致詞時表示，今次電影是香港及內地電影界為慶祝中國共產黨成立100周年的獻禮，形容百年前志向遠大的先輩以振興中華為己任，創建了中國共產黨，擔起救國、興國及強國的歷史重任，歷經百年滄桑，在中國共黨產黨領導下，中國民族迎來「站起來、富起來、強起來」的飛躍。

他強調香港與中國命運與共，中國共產黨是一國兩制的創立者、領導者及維護者，中央制訂《港區國安法》，開啟香港長治久安的階段。電影《1921》在此時公映，有助社會更了解中國執政黨，增加港人對一國兩制行穩致遠的信心，對於香港更好融入國家發展大局，共享繁榮富強，加快發展香港，造福港人具特殊意義。

同場的經民聯主席盧偉國致詞時表示，電影《1921》講述13位來自國內各地和旅日歸來的年輕有志之士齊聚上海，本着推動國家發展進步的初心，排除萬難成功召開共產黨第一次全國代表大會。他指在中國共產黨領導下，100年後的今日，國家發展仍然充滿活力，朝氣蓬勃，而在香港社會面對重重挑戰的當下，希望香港社會和青年人能從電影中得到啟迪，承傳這份初心，融入國家發展大局，發揮所長，經民聯會一如既往，為青年人發展積極提出政策建言。

特首林鄭月娥、財政司司長陳茂波、政務司司長李家超、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、公務員事務局局長聶德權等，多名特區政府高層亦有出席活動。

林鄭致詞時表示，香港自古以來為中國領土，惟因一場鴉片戰爭令港人離開中國長達一個半世紀。但在共產黨百年過程中，清楚看到共產黨堅持維護國家主權及領土完整的信念，並時刻關心港人福祉的立場。她又希望入場觀看電影《1921》的青年，可從電影內100年前熱愛國家的青年人身上，吸取奮勇向前、民族自強的力量。