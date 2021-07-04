雷霆21：警冚荃灣百家樂賭檔　拘31人兼發告票

何灝庭(左2)及李欣林(左3)交代案情及展示證物。(文健雄攝)

荃灣警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日(4日)下午3時許進行「雷霆21」打擊非法賭博行動。該警區行動主任李欣林署理總督察表示，警方突擊搜查荃灣沙咀道40至50號一工廈樓上單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔，檢獲一張賭枱、24副啤牌、約21萬港元籌碼及小量賭款。

警員於單位內以涉嫌經營賭博場所，拘捕1名姓樊(51歲)男主持，1名姓刁(43歲)男子及1名姓何(47歲)女子，涉嫌協助經營賭博場所被捕。此外，單位內14男14女賭客(21至74歲)，涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕人士同時涉嫌違反「禁聚令」，警方將會向他們發出定額罰款告票，他們現正被扣留調查。

荃灣警區特別職務隊主管何灝庭督察表示，該賭檔面積約4,000呎，經營約4個月，並設有隔音板，相信賭客之間互相介紹。

新冠肺炎疫情持續逾一年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。惟不法分子屢次無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(第599G章)訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。