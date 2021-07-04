傳沙中綫過海段延至明年第3季啟用　或因未完成換車

沙中綫項目工程中的屯馬綫終於上月底通車，然而將東鐵綫由紅磡站擴建月台伸延過海至金鐘站之過海段仍未完成，而東鐵綫之後亦會更換信號系統和新列車。原定明年第1季通車的沙中綫過海段，今日（4日）在網上有傳指，將要延至明年第3季才可啟用，而延期通車的因素或許是由於更換列車尚未完成所致。港鐵回覆東網查詢時則表示，現正全力探討及落實可行措施，以盡可能追回進度。

網上一個關於鐵路資訊的群組表示，有「鐵路同業分享」，港鐵將為過海段進行下一階段的列車測試，並預計會於2022年第3季啟用。更表示雖然新鐵路路段的主要結構工程已進入法定檢測階段，惟目前東鐵綫的12卡列車及9卡列車的混合車隊仍在運作中，如要以9卡列車全面取代舊款的12卡列車，恐怕在新路段的法定檢測前難以完成。換言之，過海段何時啟用，需要視乎「換車」何時完成，而非新線新站未完成所致。

沙中綫工程一再拖延，當中過海段需要延期之說法一早有迹可尋。今年5月港鐵舉行周年股東大會時，港鐵行政總裁金澤培曾承認，沙中綫過海段如期通車的目標十分嚴峻，並暗示很難做到。金指出，過海段通車涉及兩個關鍵工序，包括位於旺角東站至紅磡站之間的新舊路軌接駁，以及東鐵綫新信號系統和新9卡列車投入服務的情況，惟新系統及新車因測試事故而延遲約半年才投入服務，新舊路軌接駁相對要延遲，故要如期在明年首季通車，基本上很嚴峻，現時仍要視乎關鍵工序上能否追回進度。

港鐵回覆表示，現正全力探討及落實可行措施盡可能追回進度，以盡早完成「紅磡至金鐘段」之過海段項目，並正與政府就相關進度進行全面評估，完成後將適時公布。目前以2022年第1季通車為目標是一個嚴峻挑戰。現階段暫沒有進一步補充。