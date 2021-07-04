政Whats噏：長者行百級梯加「辛」　追數逾10年終有折衷方案

雖則行樓梯可以強化肌肉同改善心肺功能，但對於老人家嚟講，樓梯級就形同出行障礙。位處青衣嘅聖保祿村同鄰近嘅漁民村依山而建，居民出入都要通過「百級梯」，對於兩條村嘅長者簡直就係加「辛」。因此有議員為村內增設無障礙設施而向政府「追數」10多年，近日終得一個折衷方案，政府承諾將漁民村梯級改建為行人斜道，預計今年下半年動工，最快出年就可以竣工喇！

議員麥美娟(Alice)日前到聖保祿村派物資同做家訪，仲約埋運輸及房屋局局長陳帆一齊去添！Alice話聖保祿村依山而建，村內人口老化，已經敦促陳帆盡快落實喺村內增建無障礙設施，方便行動不便嘅人士出入。

佢仲話毗鄰嘅漁民村經過多年爭取，政府已回應訴求，將村內嘅梯級改建成行人斜道，預計今年下半年動工。佢敦促局方快啲完成工程，同埋做好工程期間嘅臨時通道安排，希望政府可以制定更多惠民政策、改善社區設施。

事實上，兩條都係平房小村，原本居住喺荃灣、葵涌港灣一帶嘅漁民於上世紀60至70年代，喺政府同教會嘅幫助下，興建聖保祿村同漁民村，當時村民都尚算年輕，行樓梯都唔成問題，但多年後嘅今日，唔少村民已經年紀大，需要輪椅或拐杖輔助步行，結果昔日方便上落嘅樓梯，依家反而成為出入嘅障礙。Alice喺前年都曾經投訴，話多次向政府「追數」，包括同政府各部門會面商討，但都苦無進展。

咁其實追數追咗幾耐呢？Alice話前前後後都追咗10幾年，陳帆都兩次到場視察，今次得到折衷方案都已經係諗盡辦法嘅結果喇，仲話明白改建有好大難度。據了解，修築無障礙斜道會涉及一啲屬於私人業權嘅土地，唔係話畀錢就可以解決嘅。Alice話雖然漁民村將會有無障礙設施，最快出年竣工，算係做咗一部分，但都希望局方研究吓其他方案，諗埋另一半嘅無障礙設施應該點樣解決喇！