消費券即日起接受登記　睇清4大支付平台營辦商優惠

電子消費券今日(4日)接受電子登記，4大支付平台營辦商各出招數，推出不同優惠「吸客」，市民想拎盡優惠，可參閱以下貼士：

選用八達通，首200萬名完成登記的市民，可獲18港元八達通增值額、單月累積零售消費滿1,000港元(只計算200港元或以上的零售消費)，可賺八達通增值額50港元，兩個月的推廣期內，共100港元八達通增值額、可於八達通APP領取商戶優惠券，總值超過3,000港元。

選用支付寶香港，可領高達8,850港元禮券、有機會贏取iPhone 12 Pro Max 256GB、消費次數最多可額外獲得5,000港元獎賞、分享予好友可獲最多7份「登記勁賞」。

選用Tap & Go拍住賞，可獲50港港元Tap & Go「拍住賞」儲值額回贈、最高250港元的消費金額獎賞、經雲閃付App消費滿指定金額有機會獲得最高3,888港元獎賞金額、參加抽獎贏取iPhone12系列手機一部。

選用WeChat Pay HK，可領取價值10,000港元商戶禮遇及電子優惠券額外獎賞、參加6月30日至9月3日的每日大抽獎、邀請親友成功登記可獲最多5,000港元加碼賞、成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券即可獲取30港元加碼賞。

各支付平台優惠詳情及細則

八達通：voucher.octopus.com.hk/tc/rewards/index.html

支付寶香港：www.alipayhk.com/zh/promotion/consumption-voucher-5000-rewards/

Tap & Go拍住賞：www.tapngo.com.hk/chi/cvs.html