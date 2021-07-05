政Whats噏：修復校舍內故居　杜葉錫恩紀念館今揭幕

已故著名社運、教育家杜葉錫恩畢生為本港教育同基層作出貢獻，包括創立慕光英文書院服務九龍東學生。該校特意修復其位於校舍主樓6樓嘅故居，並改建成面積達2,000多呎嘅「杜葉錫恩紀念館暨慕光校史館」，更喺香港歷史博物館前總館長、曾於該校任教嘅丁新豹教授協助下，還原其生前辦公室嘅面貌。

紀念館分為4大區域，不單介紹杜葉錫恩對香港教育、基層權益同反貪歷史嘅貢獻，並展出多件珍貴展品，包括喺1995年立法局直選與司徒華世紀大戰時佩戴嘅斜肩帶，以及獲首任特首簽名嘅臨時立法會大合照等。

杜葉錫恩生前與該校老師、學生關係甚佳，過去曾向多名有需要學生提供住宿同經濟支援，亦會「捉」中五、中七同學到其故居補習英文同練習口試。而紀念館外遠眺維港景色嘅休憩平台，查實係昔日杜葉錫恩同老師每年共賞新春煙花嘅地方。

紀念館今日(5日)適逢該校65周年揭幕，9月起逢周六會對外開放，設上午1節同下午2節時段，8月起接受公眾人士電話預約免費參觀，屆時有學生同校友提供導賞。而下學年起，該館亦會化身初中生活與社會科部分課堂嘅教室，讓學生在其氛圍下學習香港歷史同正面品德。