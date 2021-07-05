騙徒直接致電受害人增可信性　警籲家人多關心長者

警方留意到近年的電話騙案中，騙徒為增加可信性並提高成功率，犯案手法有所轉變，例如在「假冒官員」案中，騙徒減少使用以往的預製錄音形式尋找受害人，改為親自直接聯絡。而「猜猜我是誰」案，騙徒則由以往扮受害人親友，進化至可以扮演「任何人」，以博取信任。警方又提到，去年損失最多的2.5億元電騙案，受害人有2名女兒，若家人更早發現她有異樣，或能避免損失。

東九龍總區重案組總督察莫子威提到，近月「假冒官員」案手法有新轉變，受害人由以往一開始聽到錄音信息，再轉駁至真人接聽電話，變成多收到騙徒的直接電話聯絡。此舉亦加速了受害人受騙速度，由以往約1至2個月，加快至現時最快5日便被騙錢。

至於「猜猜我是誰」案，騙徒以往只假裝成受害人的親戚朋友，現時則進一步變身，化身成受害人身邊任何一個人，例如曾有騙徒扮老闆，向受害人訛稱自己是「出糧比你嗰個」，繼而成功騙錢。今年6月，亦有騙徒自稱為受害人的兒子，由於犯法被捕需要保釋，受害人遂依指示付錢予「兒子」的朋友，該案揭發後，警方成功在黃大仙區拘捕了2名男女，他們共涉及約10宗同類案件。

談到去年涉款最大的「假冒官員」案，莫子威表示，90歲女受害人在數月內轉帳了2.5億予騙徒，至今年3月始被揭發，至今警方成功截回970萬元贓款。他提到，受害人有2名女兒，其中1名女兒雖在事發期間發現母親有異樣，惟她無深入了解，無法阻止情況惡化。因此，他提醒市民應多聯絡及關心身邊的長者，多分享防騙的資訊，「多啲講，多啲提，好多(案件)都防到」。