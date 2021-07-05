警方東九龍總區打擊電話騙案　9個月截11宗案涉款逾千萬

電話騙案禁之不絕，單計今年首5個月，警方已接獲416宗相關騙案，雖較去年同期減少約22%，但損失金額卻大幅飆升，多達逾5.3億元，逼近去年全年的金額。為堵截騙案，警方東九龍總區多管齊下加強打擊，除展開拘捕行動外，亦透過社交媒體、到銀行舉辦講座等傳播防騙信息。有關行動大收效用，過去9個月，該總區透過與相關業界人士的合作，成功透過阻截了11宗騙案，涉款約1,100萬元。

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，警方就今年首5個月接獲的416宗電話騙案，已拘捕24人。在各類型的電話騙案中，「假冒官員」為騙徒最常用的手法，佔總數約60%，涉及的騙款更佔總數逾90%。

莫又提到，騙徒會就最新的時事消息轉換行騙藉口，今年首5個月，警方已接獲23宗與疫情有關的電話騙案，有4宗則與《港區國安法》有關。他舉例，今年初一名21歲的女大學生收到假冒公安的騙徒電話，騙徒訛稱該名學生郵寄了一個包裹到內地，當中帶有「港獨」訊息，需要她提供金錢作擔保金，證明自己清白。該學生方寸大亂下未及細想，便向其家人及朋友借錢並交予騙徒，終被騙走31.3萬元。

為了打擊及預防相關騙案，警方遂進行連串執法及宣傳行動，目標是「不會放過任何宣傳的機會」，主動透過社交媒體、到銀行辦講座、街頭派傳單、傳單「攝信箱」等方式宣傳防騙信息。其中東九龍總區更於去年8月及今年6月舉行嘉許禮，表揚成功阻止罪案發生的金錢服務業經營者。

東九龍總區防止罪案辦公室助理主任高級督察馮家恒表示，警方於過去9個月透過與相關經營者合作，成功阻截了11宗騙案，該總區遂於上月30日的嘉許禮中，表揚相關11名舉報罪案的人士，包括銀行前線員工、找換店員工等。

馮坦言，宣傳防罪信息「沒有最好的教育方法」，但警方不會放棄任何一個方向，希望透過多方面宣傳教育可以把信息「入屋」。另外，該警區亦會定期到區內所有銀行及找換店進行講座，包括約210間銀行分行及約90間找換店，傳遞最新的防罪信息。

其中一名有份揭發及舉報騙案的南洋商業銀行九龍灣分行主管卓錦紅分享道，她於今年4月工作時，遇到一名婆婆到銀行櫃台要求提取900萬元存款，員工查詢其目的時，婆婆支吾以對，僅稱要進行「海外投資」。當時她有感可疑，想起東九龍總區防止罪案辦公室曾到該行舉辦講座，並留下一些印有問題的卡片，讓有懷疑時可以進行試探。她遂根據卡片上的問題向婆婆查問，發現對方確有不妥，便立即與警方聯絡，結果成功保護婆婆的儲蓄。她呼籲同業「多關心一下，其實就發現到（騙案），問多句就會幫到成件事」。