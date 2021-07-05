東網屢揭輪胎亂棄如山　積水養蚊播疫

廢輪胎胡亂棄置、霸佔官地的情況經常出現，東網過去曾多次報道全港多區湧現「廢輪胎山」，多個垃圾站被違法棄置輪胎，有廢輪胎山更堆至兩層樓高，積水養蚊播疫。反觀全球其他地區，則有專門回收廢輪胎以及其他可回收物料的工廠，製成鋪路用的物料，減少使用瀝青，更環保耐用。

輪胎亂棄情況屢禁不止，尤其在一些遠離市區的工業邨地段，情況更爲猖獗。東網曾於18年時報道，將軍澳工業邨內有公眾停車場長期被人霸佔，經營私人補胎或五金回收業務謀利至少兩年，惟政府卻「隻眼開、隻眼閉」放任違法行為，過百廢輪胎胡亂棄置一地，廢輪胎「層層疊」至一個成人的高度，部分更積水養蚊，環境衞生堪憂。

事實上，外國將廢輪胎回收再造已是爐火純青。單是澳洲，便有專門回收廢輪胎、廢玻璃、廢碎石的工廠，製成鋪路用的物料，減少使用瀝青，更環保耐用，當地更有廠商回收廢輪胎後轉化為鋼、柴油等。事實上，世界各地，均採用不同的可回收物料進行鋪路，冀達環保及可再生之用。例如在台灣，則會將垃圾焚化後產生的底渣，經過篩選及去除雜質後製成「再生粒料」，可做成路磚以及道路鋪設的基底層等；而在英國則有公司研發出以回收塑膠製成新的鋪建材質，用作填補馬路上的坑洞。