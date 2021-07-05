廢輪胎變瑰寶　鋪路耐用又環保

本港環保政策慢半拍，現時都市固體廢物回收率只是29%。事實上，不少垃圾亦可是「瑰寶」，有大學研發技術，把廢輪胎加入瀝青製成鋪路物料，料1公里的路段即可用上3,500個5公斤的輪胎，雖然價錢較傳統物料貴15%，但可達降噪音效果，亦更耐用。政府與大學的合作研究早於2018年開展，但延至今年才展開實地試驗，有學者指回收輪胎鋪路早在20年前在外國經已實行，但港府態度不積極，令本港回收道路停滯不前。

本港道路不時出現耗損、路面凹凸不平。理工大學土木及環境工程學系的團隊研發出在瀝青上分別加入10%與20%的碎廢輪胎，可把廢物循環再用，由於輪胎含橡膠，可提高瀝青的彈性，用作鋪路更耐用。理大土木及環境工程學系副教授冷真表示，如在1公里的行車路上，在瀝青物料上混合10%廢輪胎，鋪設300毫米厚的路段，可以用上17.5公噸廢輪胎，相等於3,500個5公斤重的輪胎。

他指團隊現時與政府合作在火炭路一段作試驗，發現以新技術鋪路，可以減少行車噪音達3分貝。冷真指本港早在10多年前試行廢輪胎瀝青技術，惟一直未能解決高溫下產生的刺鼻煙氣，現時技術已可確保能快速降溫。另外，團隊亦嘗試加入3%經化學處理後的膠樽混合瀝青，研究指可令瀝青壽命延長5年，冷真指現時與內地河南交通廳合作，料在今年內做測驗，另又嘗試加入玻璃在瀝青內。

根據環保署資料，本港在2019年每日平均棄置廢輪胎61公噸，即全年棄置約2.22萬公噸，惟每日只有18公噸廢輪胎回收，佔棄置量逾兩成，連同飛機輪胎回收，兩者合共在2019年只有6600公噸，當中出口作循環再造有100公噸，6500公噸在本地循環再造。另外由於廢輪胎先經切碎或切割方可棄置，即現時仍有大量在廢車場上的未有計算在內，預料棄置數字遠遠超出預期。根據路政署資料，截至2020年6月止，香港道路全長2,128公里。冷真指現時香港有8成路面都是以瀝青鋪路，假設用上新技術為所有瀝青的道路鋪設，如果廢輪胎棄置量維持不變，即香港有超過1年的廢輪胎可以完全被吸納。

路政署回覆指，曾分別於2017年6月及12月在沙田火炭路和元朗安樂路的路面試驗鋪設含有廢舊車胎的低噪音瀝青，但有關路段的瀝青路面在鋪設約半年及一年後均出現耗損，情況未如理想。其後於2018年與理大展開共同研究，基於研究結果正面，該署已計劃於今年展開實地試驗，測試其用作鋪設道路的成效。現時，該署沒有在轄下其他公共設施使用回收廢棄橡膠輪胎，該署又指一直致力開發並研究環保鋪路物料的可能性，對各種物料的使用持開放態度。