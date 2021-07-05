患癌父母難向年幼子女交代病情　社工指導在最後時光好好道別

為人父母總希望見證子女健康成長，惟癌症患者卻可能未能如願。有不少癌症患者更難以向年幼子女交代自己的病情，亦不肯定子女是否明白生死概念。香港防癌會註冊社工蔡蓉蓉稱，父母可視乎子女的情緒、成熟程度、接收能力等程度是否合適，並在放鬆平靜的環境下向子女透露病情。患病父母會為無法繼續守護子女而感難過，但她勉勵指「子女身上一定可以找到父母影子，可能樣子像父親，性格像母親，所以他們(患者)從來未離開過。」

坊間有形形色色的書籍、電影等提醒子女如何照顧罹癌父母，卻無人教導癌症患者如何向子女道出自己的病情，如何好好道別。蔡稱，與子女談及自己的病情往往是最難開口，至於病情到達甚麼程度才向家人坦言，主要視乎「預後」，即醫生估計該病人病情的治愈機會有多大，但通常到病情後期，父母會較願意向子女表達自己的身體狀況。

不過，生離死別從來都不是一個簡單的課題，蔡指，癌症患者本身確診後已難以接受，亦不願子女受傷害，故要向年幼子女透露自己的身體情況並不容易。她建議，如父母認為子女的情緒、成熟程度、接收能力等程度合適，但不知道從何說起，可以嘗試由寵物、植物着手解釋，或待一家人處於平靜、放鬆的狀態，例如看電視時，再向子女解釋自己的身體情況。

蔡憶述，她曾接獲一宗個案，患者是兩名子女的母親，在家庭中擔當經濟支柱及照顧者角色，每日工作逾12小時，她前年確診婦科癌症，去年底被發現癌細胞轉移到其他部位，至今年3月，患者身體狀況急轉直下。在生命的最後一段時光，蔡指導患者的子女寫下5句話，包括感謝母親、欣賞母親、與母親深刻的經歷、對自己做得不好的事向母親道歉，最後向母親說「我愛你」。二人亦在母親節卡片上畫上全家福及祝願母親保心養病等字句，並贈予母親。雖然患者最終仍不敵癌魔，與世長辭，但至少在她最後的日子中，她與子女均沒有留下遺憾。