Dr.東：東區醫院逼真微創訓練　巧手造福病人

微創外科手術成大勢所趨，外科醫生只需通過數個小切口便可將儀器放入體內進行手術，從而代替傳統開腔手術。但微創手術講求醫生手眼協調能力及立體概念，有系統的訓練成重要一環。東區尤德夫人那打素醫院早於1995年成立醫管局首個「微創外科訓練中心」，醫護除了訓練使用儀器技巧，亦研製培訓模型，以模擬手術過程；近年中心亦設立臨床模擬手術訓練室，開展跨專科的模擬培訓，以提升團隊溝通及協作技巧。

微創外科訓練中心主管鄧宗毅憶述，90年代初的訓練，大家都擠擁在800呎房間內進行手術模擬訓練、講座，逐步發展至2007年設立結合腹腔鏡及內視鏡微創手術訓練室，及後在2017年進行翻新及擴建，引入最少15部裝置予醫護實習使用。

由於微創手術要具有手眼協調能力，故中心內有最基本的「執珠仔」儀器，讓使用者熟練手部運動。此外，手術練習最重要仿真，但每次都購買活體動物例如豬等，最少花費約1萬元；故中心內亦設有脈動灌注組織訓練儀器(POP)，以豬雜取代活體動物，並將紅色液體泵入豬動脈，模擬血液循環。

中心內亦有不少裝置由醫護及中心技術人員協作製造，以治療男士的前列腺肥大問題，初時利用紅蘿蔔來模仿尿道，其後為追求更逼真手感，改用豬肉來取替，以製造前列腺組織模型。

微創外科手術亦需要跨專科合作，故中心亦設有臨床模擬手術訓練室(SIM OR)，讓手術團隊可制訂手術的先後次序，並有系統去做各專科需處理的問題及協調，鄧指，一人計短二人計長，外科手術需著重技能，也看重合作和溝通。

中心日前獲醫管局2021年傑出團隊獎，鄧宗毅感謝每位同事的配合及安排，尤以感謝首任中心主管李家驊醫生的突破，提出設立中心讓後輩學習。但鄧認為，受到新冠疫情的影響，中心現時與外國的接軌較弱，日後將爭取與國際交流的機會。截至去年底，中心舉辦了450個培訓課程，共16,095人次參與，受惠麻醉科、耳鼻喉科、腦外科、婦產科、骨科、放射科及外科的醫護人員。