東方日報A1：消費券首日逾155萬人申請　趕8.1血拼

全城引頸以待的5,000元電子消費券昨日開始接受網上登記，大批市民急不及待首日搶閘，截至晚上6時，已有155萬人登記。消費券登記首日大致暢順，有市民在消費券登記網站花數分鐘便完成登記程序，另一登記平台、政府的流動應用程式「智方便」出現「大塞車」，登記的網上人龍一度高達38萬人，需輪候超過一小時。港府承認「智方便」系統昨早因極為繁忙而一度出現障礙，其後已逐步改善。有市民直言消費券正好解燃眉之急，商戶亦期望有兩成生意額增長。

為刺激消費、推動電子支付，政府向每名滿18歲的港人發放5,000元電子消費券，財政司司長陳茂波昨亦在網誌上稱，消費券計劃有助帶旺市道氣氛，以及有助推進電子支付的基建發展。消費券計劃網站昨早6時起開​始接受登記，市民可揀選用消費券計劃網站登記，需提供個人資料及完成保安驗證的程序，或以「智方便」登記，則可省去身份認證步驟。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，昨早6時嘗試使用「智方便」系統登記，但至7時仍在輪候中，預料政府未有估計「智方便」的使用人流，呼籲市民可嘗試用網站登記。本報記者昨正午12時再嘗試登入系統，但人流未被消化，輪候人數高達約38萬，等候時間更超過一小時，有網民更直言「智方便，唔方便」。

登記網站昨日全日「暢通無阻」，毋須等候，但有市民發現系統疑似故障。市民馮先生昨早為自己及家人登記，選擇上述的認證方式，但為其母登記時，縱使輸入正確資料，但亦出現「系統錯誤」情況，重試5、6次不果，致電政府熱線亦未有接聽，認為政府訊息混亂。

政府承認「智方便」系統昨早因極繁忙一度出現障礙，下午已開始逐步改善。合資格人士在未來兩周（即在7月17日或之前）完成電子登記，經核實資格後會同步於8月1日獲發放第一期消費券，市民毋須急於在首數天登記。截至昨晚六時，共有155萬名市民經計劃網站進入登記平台遞交電子登記，其中超過130萬名登記人士利用申領去年現金發放計劃的資料回答相關保安問題作身份認證。

雖然登記過程稍有阻滯，惟商戶普遍認為消費券會帶來較好效益。藥房東主陳先生表示，雖然消費券未正式派發，但已有不少顧客向他查詢相關的電子支付方式，自己會支援3種支付方式，預計營業額會因此最少增加一至兩成。家品店店員劉小姐指，雖然家品店暫時只有安裝八達通機，但對未來生意感到樂觀，指消費券能刺激市民消費意欲。

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