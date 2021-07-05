東方民調：本報早獻魚骨形泊位藍圖　議員促政府研究興建

香港仔南避風塘發生大火，再揭避風塘停泊亂象。東方報業集團早於去年6月獻出藍圖，建議港府倣效外國繫泊安排或本地私人遊艇會，設置如「魚骨形」的碼頭泊位以增安全，但港府未有採納良策，間接令火燒連環船事件一再發生。有議員批評港府一直漠視避風塘泊位不足問題，令意外亂象頻生，促當局改善避風塘設計。

香港約有一萬艘遊艇，還未計其他類型船隻，但避風塘設計多年無改善，不設特定泊位，亂象紛呈，每逢颱風襲港，船隻逼爆避風塘。2018年超強颱風「山竹」襲港期間，部分避風塘船貼船亂泊嚴重，更發生船隻相撞意外，泊位短缺更造成非法分租猖獗。

私人船隻繫泊設備區及避風塘經常爆滿。香港第4類別船隻（或遊樂船隻）數量飆升，估計至2030年，遊樂船隻對避風塘、避風碇泊處及遊艇會泊位需求高達306公頃，屆時泊位短缺的面積將增至逾75公頃。避風塘內泊位不足亦導致漁船和遊艇爭位，險象環生。

本報去年6月獻出藍圖，建議港府設置如魚骨形的碼頭泊位，增加泊位數量及提高保護力，同時加強執法糾正亂象，並指出大埔吐露港海灣為適合選址，更建議尋覓水域興建整齊有序的魚骨形泊位，讓大量船隻停泊。今年3月立法會經濟發展委員會會議，有議員促港府研究本報藍圖，可惜官員置若罔聞。

為盡善盡美，本報再強化藍圖，包括建議泊位之間有一定距離，令滅火輪可暢通無阻進入火場；並設置監察警報系統，遇事可盡快通知消防及警方；預設的自動灑水消防系統，抽取海水救火，在滅火輪及水警輪來到前控制火勢，同時又在碼頭加設扶手，讓人可倚仗逃離災場。

議員何俊賢稱，當年超強颱風襲港，各區避風塘已出現船隻泊位不足問題，惟港府至今仍未提出解決方案，批評政策局「腦閉塞」，難改善情況。議員劉國勳亦稱魚骨形泊位，能讓船隻停泊整齊有序，減低火燒連環船風險及有利消防救援，促港府研究興建。