東方民調：船隻亂泊雜亂無章　規劃失當法例過時

香港仔南避風塘發生大火，揭避風塘亂象多籮籮，包括泊位不足，船隻亂泊，水道狹窄救火困難等問題。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府一直漠視避風塘問題，船隻停泊雜亂無章過於密集，增火燒連環船危機。歸根究柢是港府規劃失當，法例過時更令違規行為無王管，令水域秩序大亂，炮轟港府不作為，無決心整治亂象。

香港仔鴨脷洲海旁道香港仔南避風塘，海面有兩艘船起火冒煙，波及相鄰30多艘船隻，連成一片範圍達百米的火海，滅火輪及水警輪接報馳援，現場大量濃煙，有市民因此不適，火警列為三級，經6小時後才救熄，最少20艘船沉沒。消防指現場海面水道狹窄，起火船隻因纜繩斷開隨風勢漂浮，令火勢加劇蔓延。

「東方報業民意調查」於上周五至六以手機東網APP，成功訪問372名18歲或以上市民，結果顯示，對於再有避風塘發生火燒連環船，毒煙籠罩附近居民，57%受訪者直指雜亂無章，船隻過於密集；23%認為水道狹窄，滅火輪難救火；13%直指消防設備不足。

避風塘屢發生火警，颱風襲港亦因船隻逼爆發生撞船意外，60%受訪者促當局加強避風塘規劃；27%批評避風塘設計多年無改善。

船隻泊位嚴重短缺，更有不法之徒佔用避風塘非法分租泊位圖利，58%受訪者批評港府規劃失當，淪為幫兇；27%憂水域秩序大亂釀危機；9%擔心影響船隻航道安全。

申訴專員公署曾批評港府監管海上泊位不力，遊艇輪候泊位長等問題，48%受訪者直斥法例過時，違規無王管；39%轟當局胡混度日，情況無改善。

本報早倡興建魚骨形碼頭，以增泊位及保護力，港府充耳不聞，44%批評當局怠政無能，懶改革；33%斥港府腦閉塞，漠視海上安全；11%轟連累大眾市民受苦。

避風塘亂象長期無法解決，46%受訪者批評港府不作為，無決心整治亂象；23%不滿當局罔顧海上危機；22%斥港府無能禍港。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府管理避風塘無方，以致亂象叢生，更斥港府怠政無能，抱着少做少錯心態懶改革，即使有良策建議亦置若罔聞，漠視海上安全，甚至造成不法之徒霸海圖利。