殘疾製工藝品重新包裝獲好評　機構創品牌冀化大眾誤解

「做陶瓷有好多工序要學，但佢做出來好靚，有好多形態、有很多感情可以喺入邊。」郭婉玲在香港耀能協會下的庇護工場造了4年陶瓷部導師，她強調造陶瓷是易學難精，但每天都教導工場內的殘疾學員，自然很清楚他們的能力，指學員需要最少兩、三個星期練習方造到可以見人的作品，「造陶瓷首先你要有心，如果你有呢個心去努力練習，都一樣做得到。」

郭婉玲指自己做導師除了要教學員一技之長外，也要教他們合作精神與工作態度等，另外亦要發掘他們的潛能，「每一個學員我都會深入了解，我就可以知道佢哋適合做啲咩。」因為學員是分工造陶瓷，每人會負責不同工序，所以郭也認為溝通很重要，而經過溝通與了解，她與學員也建立了亦師亦友的關係，令在其他機構有類似工作機驗的郭，感到更開心，「我教佢哋造陶瓷，佢哋畀我嘅感覺，溝通係親切好多。」

工場學員家鴻是跟隨郭婉玲製作陶瓷的其中一員，他雖然下肢痙攣、身體欠平衡，需要以拐杖協助步行，但在郭眼中，他是個聰明的人。家鴻在鏡頭前似是不善詞令，但郭婉玲說在平日生活，對方的話題卻可上至天文、下至地理。郭清楚家鴻的工作能力，指他善於製作手捏和泥板陶瓷作品，「佢做這方面嘅工作係沒有困難。」

家鴻工作時的認真與細心，在工作枱前展露無遺，而其實他早已在1995年起已接受陶藝訓練，更曾獲得香港展能藝術會「藝無疆：新進展能藝術家大匯展2012」公開組的金獎，亦證明了他的藝術天分與能力，而之前殘疾學員的作品只是比賽或是展銷讓人看見，未必有很多人認識，機構就在本年創立了新的品牌「咫心家匠」，希望重新包裝學員製作的工藝品，讓更多人知道他們的努力。

香港耀能協會總監（社區支援服務）洪淑娟指，工場本身都做很多藝術作品，但過去礙於我們包裝，或大眾對殘疾人士作品的誤解，令市民或是未很接受到他們的作品。她認為那誤解是來自不認識，因此希望品牌能成為一個讓大眾知道殘疾人士能力的平台，「佢哋唔係淨係住喺度等人服侍，佢哋都有能力做佢哋想做嘅嘢，佢哋都有夢想。」她又希望大眾不只是看作品的質素，「最重要係睇到佢哋肯付出嘅努力，同佢哋堅毅不屈嘅精神。」

品牌推出第一個主題系列是以海洋作主題，郭婉玲指產品推出後收到很多訂單，學員在努力製作，她指現在學員的產品多了人認識、多了人欣賞他們的努力，他們的滿足感是大很多，指學員現時的工作態度和士氣亦因而有所提升。

郭婉玲說見到學員不斷的進步，而自己的期望是找到他們更多的潛能出來，令更多人見到他們的產品，更多人欣賞他們的努力，證明他們是殘而不廢。