林鄭斥外國政客抹黑國安法　強調香港法治及司法獨立穩如磐石

《港區國安法》在港實施1年，特首林鄭月娥今早(5日)出席國安法法律論壇時表示，至今年6月30日，117人因涉違反國安法被捕，當中64人被檢控。她狠批別有用心的外國政客及媒體仍不斷質疑，甚至抹黑國安法，詆毀國安法損害人權，遏制言論及集會自由，破壞法治。她強調國安法只針對極少數危害國家安全的違法分子及行為，絕大多數市民的人權及自由絲毫不受影響，而香港法治及司法獨立依然穩如磐石。

林鄭月娥致辭時表示，在國安法實施前長達一年的時間，香港社會飽受創傷，鼓吹港獨、自決等組織，公然挑戰中央及港府權威，激進分子策劃恐怖活動，以暴力破壞公共設施，及阻撓警方執法，反中亂港分子勾結外國及境外勢力，干預中國及香港特區事務，動員國際力量制裁香港，完全罔顧國家及港人利益，嚴重危害國家安全。她指這股反中亂港的勢力，削弱港府早期的抗疫成效。

林鄭又批評，別有用心的外國政客及媒體仍抹黑國安法，摧毀香港作為國際金融中心的地位，或弱化香港的營商環境等。但過去一年說明有關指控是站不住腳，反之只突顯批評者的虛偽、偏見及持雙重標準的立場。

在新聞、集會自由及法治方面，她指政府新聞處新聞發布系統已登記的本地、海外及網上媒體數目比去年有增無減，傳媒及市民每天均享受監督權利及批評特區政府施政的自由，海外媒體亦不斷訪問不同立場人士，強調沒有受半點阻撓。她又強調公眾活動不能舉行是因為疫情，任何人不能以此借題發揮，胡亂批評市民的權利受損。而她一直按《基本法》規定，委任海外法官任終審法院非常任法官，現時已有13名非常任法官，強調這是香港司法獨立的最佳佐證。

林鄭又指，國安法實施後至去年10月期間，流入港元體系的資金超過3千億港元，本港銀行體系總存款額比去年增加逾5%，反映投資者不會因國安法而對香港卻步，反而因國安法令社會回復穩定，對香港市場更有興趣，對本港金融發展前景更有信心。現時有約9千間國內及海外企業在香港設辦事處，他們早期對國安法的疑慮及關注已不斷減退，現時更關注145規劃帶來的機遇、大灣區最新發展及何時恢復跨境人員往來。