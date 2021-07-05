專家斥清潔指引不清　女工無辜染新冠　酒店檢疫變播疫

檢疫酒店油麻地紅茶館一名41歲兼職清潔女工確診新冠肺炎，衞生防護中心於涉事房間抽驗44個環境樣本，其中兩個於浴室洗手盆採集的樣本被驗出新冠病毒。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，結果反映房間未被充分消毒，推斷清潔人員可能未有跟足當局指引，建議應加強清潔檢疫房間的相關培訓。

就檢疫酒店清潔承辦商「立高」不跟從指引，食物及衞生局回覆指，政府已通知所有指定檢疫酒店暫時停止使用涉事承辦商為其確診房間進行消毒工作，但基於安全理由，政府人員包括巡查隊伍不能進入房間現場監察消毒工作。衞生署及巡查隊正研究有否其他方法加強監察有關消毒工作。

對於新加坡擬放棄追求零確診的做法，改為採取分階段允許旅客免隔離入境，以及恢復大型聚會。何栢良認為，新加坡新策略的前提是有廣泛國民已接種新冠疫苗，而當地目前已有6成人口打針，反觀香港的疫苗接種率不及新加坡，若與新加坡建立「旅遊氣泡」恢復往來，當地的變種病毒或經由免檢疫旅客帶入香港社區，對本港影響會較大。

港大公共衞生學院教授潘烈文則稱，該名清潔女工的病毒基因排序，與早前入住同一酒店房的一名確診印傭完全一致，反映患者可能是清潔期間受病毒污染或感染。由於患者體內病毒量非常低，未能進行整個基因圖譜分析。潘檢視過其他變種新冠輸入個案，未能找到其他病例的基因排序，與該印傭一致，故推斷，有關酒店房很大可能是清潔工女的感染源頭，認為Delta變種病毒仍未在本港社區廣泛傳播。

另外，衞生當局擬在本月內為機場入境人士抽血驗抗體水平，若體內驗出抗體，相關抵港人士的酒店強制檢疫期可由14天縮短至7天。潘認為當局必須雙管齊下，要求入境人士同時具備無染疫檢測證明，才可縮短檢疫期，以提高安全性，並指有關做法更具「理性」。