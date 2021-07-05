港府維護國家安全與政治中立無關　鄭雁雄：不能所託非人

《港區國安法》在港實施1年，駐港國家安全公署署長鄭雁雄今早(5日)出席國安法法律論壇時表示，港府每一位管治、司法及執法人員都有責任維護國家安全，強調與政治中立無關，與維護香港司法制度不矛盾，亦與維護香港法治精神、公眾利益完全一致，任何人沒有藉口在維護國家安全上「不作為」及「亂作為」。

鄭指，在2019年的反對修訂《逃犯條例》風波中，國家主權及安全面臨威脅，香港根本利益受嚴重破壞，強調這已不是民主思潮、自治呼聲及言論自由，而是顛覆政權，當中攬炒及黑暴活動演變為毫無人道的反社會犯罪行為，強調不可有任何妥協，只能鬥爭法辦，別無他法。

他又表示，美國和西方國家存心在港搞顏色革命，目的是透過港獨、自決搞分裂，或攬炒黑暴搞垮香港，以否定「一國兩制」，強調必須堅決防止有關情況，不能犯下戰略錯誤，而管治權安全是國家安全重要組成部分，政權出現問題，即國家安全嚴重失守，回歸後的香港要確保管治權掌握在愛國者手上，才能更有效維護國家安全，不是任何人都可掌權治港，不能所託非人，形容是國際基本政治倫理。

中聯辦副主任陳冬致詞時亦表示，自《港區國安法》實施後，在過去一年，反對修訂《逃犯條例》風波期間出現的街頭暴力不再肆虐，社會秩序恢復，市民安寧得以保障，證明國安法是維護香港整體利益，及市民根本福祉的定海神針。

不過，陳指反中亂港勢力亦未完全死心，個別極端分子依然一意孤行，甚至製造孤狼式恐襲。他批評一些別有用心人士，明目張膽支持及美化暴力行為，有團體及個人更披上法律專業的外衣，從事亂港活動。他又指有外國勢力肆意妄為，干擾香港事務，說明全面落實《港區國安法》任重道遠，仍然有許多工作需要進行。

他表示堅定支持港府嚴格、公正執法，捍衞國家安全，維護社會穩定，並希望社會各界珍惜當前來之不易的局面，共同維持國家主權、安全及發展利益，保持香港長期繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠。