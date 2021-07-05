瞞行蹤致變種病毒擴散　印男囚3個月菲女入獄20天

首宗流入社區變種新冠病毒的印度裔男患者，因以「唧牙膏」方式披露行蹤，導致病毒在香港擴散。他與其菲律賓裔女友因此被控違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》。兩人早前分別承認6項及1項「提供虛假或具誤導性的資料」罪，今（5日）在九龍城法院接受判刑。主任裁判官嚴舜儀最終判處男被告入獄3個月，女被告則入獄20日。

本案男被告Syed Mohamed Rizvi（30歲、工程師）及女被告Guadiz Victoria Marie Alcaide（31歲、護士）均持有香港身份證。控方早前在庭上表示，今次事件共致11人受感染。男被告的律師早前求情則指，男被告只是不想家人被查問才犯案。女被告則透過律師表示後悔，願意承擔責任。

案情指，男被告在今年3月19日乘飛機抵港，接受隔離至4月8日。一星期後男被告計劃離港，接受新冠肺炎檢測後證實對病毒呈陽性反應。女被告隨後亦確診。

兩人被送往北大嶼山醫院香港感染控制中心後，男被告向院方聲稱已忘記4月10日至12日到過哪裏，又稱當時一直單獨一人，無與人接觸、無去過食肆。女被告亦表示已忘記行蹤，並否認認識男被告。男被告其後才改口，承認4月10日曾與女被告到過東薈城，並在諾富特東薈城酒店過夜。女被告則披露同日曾到塘福村出席聚會，及到愉景灣食肆用膳。警方調查後，再揭發他們於4月13日到訪興華邨豐興樓。警方於是將兩人拘捕。