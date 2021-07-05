壹傳媒收檔無糧出玩殘員工　約30苦主排隊領$500現金券

壹傳媒《蘋果日報》上月停刊後引致大批員工離職，據悉，相關員工至今仍未獲發6月份的薪金。有新聞組織今(5日)為壹傳媒員工提供現金券作解決日常生活需要之用。今早10時左右，約30人於組織門外排隊，估計均為壹傳媒前員工。

有排隊的壹傳媒前員工向東網記者表示，需展示壹傳媒員工證或相關證明為壹傳媒員工的身份證明文件，以領取500港元、分5張派發的購物現金券。至於壹傳媒有否發放欠薪，有關員工則未有回應。

壹傳媒被指涉嫌違反《港區國安法》「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，至今有7名高層相繼被捕，集團亦被保安局凍結1,800萬港元資產，最終在上月24日出版最後一份《蘋果日報》後，大部分員工目前已經離職。

壹傳媒工會早前發布解散啟事，隨着絕大部分香港員工於今年7月1日已經離職，其歷史任務已經結束，並啟動解散程序。啟事中又提到，工會現任理事會在工會解散後，繼續義務跟進離職補償的問題，其Facebook專頁亦會在短期內保留。

根據《僱傭條例》，僱主必須在僱傭合約終止後的7天內支付工資及解僱補償。僱主如故意及無合理辯解違反相關規例，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款35萬港元及監禁3年。如僱主無力償還欠薪或其他僱傭款項時，勞工處會協助員工向破產欠薪保障基金提出特惠款項的申請，並按員工需要協助他們向法律援助署申請法律援助。