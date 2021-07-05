80%機構指疫情影響員工培訓　團體倡加強運用虛擬實境技術

新冠肺炎疫情下不少打工仔改為在家工作，避免疫情進一步蔓延。有團體今日（5日）發表《2020/21年培訓及發展需求調查報告》，發現有95%受訪機構在去年間採用網上培訓模式，比率創10年新高；近80%指疫情對培訓工作造成一定影響，當中68%更指影響所有職級的員工。團體指疫情仍不穩，將進一步促進網上培訓的發展與普及性，建議企業加強學習與發展策略的制訂及改革，包括改善個人學習方式和教學素材，以適應不同員工的需要等。

香港人力資源管理學會在今年3月至4月期間，訪問128間來自18個行業的機構，涵蓋超過6.54萬名全職僱員，發現95%受訪機構去年間採用網上培訓模式，但有不少企業面臨相關挑戰，有61%認為導師與僱員之間互動因而減少，45%指僱員的數碼技能不足。另外，調查發現去年本港員工全年人均受訓時數僅得12.9小時，較前年的14.1小時下降1.2小時；員工培訓及發展預算，相對僱員全年整體基本薪酬開支平均比率為2.5%，較前年的3.0%低，而兩者亦同樣創10年新低。

學會指出，由於疫情嚴重打擊經濟，多數企業把資源投放於處理公共衞生危機及維持業務等，員工培訓時數及預算下跌屬預期之內，但認為學習及發展在提升員工技能，以至加速企業數碼化的作用愈趨重要，建議企業加強運用虛擬實境技術等，並促進學員間的合作。學會又指，公共衞生危機帶來的影響不容忽視，人力資源從業員要因應個別情況，為員工制訂相關培訓，並透過協助高層管理人員制訂更靈活的管理模式，推廣更有彈性的工作文化。